Алексей Гаврилович: «Будем ехать в Борисов за победой. Отступать некуда»

Защитник «Динамо-Брест» Алексей Гаврилович подвел итоги победного матча против «Крумкачоў» (3:0).

– По игре хорошие впечатления. Уверенно победили, моментов много. Лично чувствую себя хорошо, но в конце ноги сводило, все-таки два с половиной месяца – большой срок. Еще надо набирать кондиции. После победы всегда легче восстанавливаться. Усталость приятная, потому что выиграли. Все хорошо, в рабочем режиме.

Был частичный надрыв пахового сухожилия. Травма неприятная, поэтому долго пришлось восстанавливаться, но, в принципе, тренируюсь уже довольно-таки давно, но в общей группе 2 недели, если в общем взять. Нормированная нагрузка, то есть до боли можно было заниматься. По самочувствию, скажем так.

Может, показалось, что победа далась легко. Я думаю, нервировало команду то, что не реализовали большое количество моментов. Все-таки когда не забиваешь, появляется нервозность.

В целом уверенно контролировали игру. Забили 3 гола, поэтому выполнили план на игру.

Как защитнику, всегда приятно играть на ноль. Да и в общем, думаю, команда довольна, что не пропустили. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу. Еще фактически неделя есть. Естественно, это будет совсем другой уровень и по накалу, и по сопротивлению. Но мы готовы. Отступать некуда. Будем ехать за победой и стараться отдать все силы ради нее, – сказал Гаврилович.