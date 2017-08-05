МИНСК, 6 авг — Sputnik. Брестское "Динамо" с разгромным счетом в домашнем поединке обыграло столичный клуб "Крумкачы", матч состоялся накануне.

Счет встречи на ОСК "Брестский" — 3:0 — обеспечили два гола новобранца брестчан Артема Милевского (24 и 67 минуты). Также гости отметились автоголом в исполнении защитника Артема Челядинского (44).

Наставник "Воронов" Алексей Кучук в комментарии матча был предельно краток: он поблагодарил своих футболистов за игру и поздравил брестчан с победой.

"Динмаовцы" благодаря победе над "Крумкачами" поднялись в турнирной таблице чемпионата Беларуси на седьмое место. "Крумкачы" же занимают 12-ю строчку.