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"Крумкачы" в гостях всухую проиграли брестским "динамовцам"

06.08.2017 11:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Брестское "Динамо" с разгромным счетом в домашнем поединке обыграло столичный клуб "Крумкачы", матч состоялся накануне.

Счет встречи на ОСК "Брестский" — 3:0 — обеспечили два гола новобранца брестчан Артема Милевского (24 и 67 минуты). Также гости отметились автоголом в исполнении защитника Артема Челядинского (44).

Наставник "Воронов" Алексей Кучук в комментарии матча был предельно краток: он поблагодарил своих футболистов за игру и поздравил брестчан с победой.

"Динмаовцы" благодаря победе над "Крумкачами" поднялись в турнирной таблице чемпионата Беларуси на седьмое место. "Крумкачы" же занимают 12-ю строчку.

 
Теги: Минск
 
 
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Два мяча в ворота гостей отправил форвард Милевский, третий - автогол - защитник Челядинский.

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