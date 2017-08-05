«Нефтехимик» – «Трактор». Граборенко подрался с Петровым

На Кубке президента Казахстана «Нефтехимик» встречается с «Трактором» (1:0, первый период).

В матче произошла драка, в которой приняли участие Роман Граборенко и Алексей Петров.

Если команда Назарова не дерётся — это не команда Назарова

На этот раз Граборенко (Нефтехимик) vs Петров (Трактор) pic.twitter.com/troBS4WeBO — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) August 6, 2017