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«Нефтехимик» – «Трактор». Граборенко подрался с Петровым
06.08.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
На Кубке президента Казахстана «Нефтехимик» встречается с «Трактором» (1:0, первый период).
В матче произошла драка, в которой приняли участие Роман Граборенко и Алексей Петров.
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На Кубке президента Казахстана «Нефтехимик» встречается с «Трактором» (1:0, первый период).
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