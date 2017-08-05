ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усэйн Болт: «Я доказал, что являюсь одним из величайших спортсменов, этот забег ничего не изменит»

06.08.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свой забег в финале лондонского чемпионата мира на дистанции 100 м.

«Я доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов, и не думаю, что этот забег что-то изменит.

В качестве спортсмена я добился всего, мне удалось поднять спорт на небывалую высоту. Сегодня мне трудно грустить, потому что огромное количество людей приветствовали и поддерживали меня, делились своей энергией», – сказал Болт.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на 100-метровке на чемпионате мира, пропустив вперед двух американцев.

Чемпионат мира 2017 года станет для Болта последним турниром в карьере. Он пробежит только эстафету 4х100 м.

Усэйн Болт проиграл 100-метровку. Так не бывает!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свой забег в финале лондонского чемпионата мира на дистанции 100 м.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"Крумкачы" в гостях всухую проиграли брестским "динамовцам"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика