Усэйн Болт: «Я доказал, что являюсь одним из величайших спортсменов, этот забег ничего не изменит»

Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свой забег в финале лондонского чемпионата мира на дистанции 100 м.

«Я доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов, и не думаю, что этот забег что-то изменит.

В качестве спортсмена я добился всего, мне удалось поднять спорт на небывалую высоту. Сегодня мне трудно грустить, потому что огромное количество людей приветствовали и поддерживали меня, делились своей энергией», – сказал Болт.

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на 100-метровке на чемпионате мира, пропустив вперед двух американцев.

Чемпионат мира 2017 года станет для Болта последним турниром в карьере. Он пробежит только эстафету 4х100 м.