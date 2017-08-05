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Усэйн Болт: «Я доказал, что являюсь одним из величайших спортсменов, этот забег ничего не изменит»
06.08.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свой забег в финале лондонского чемпионата мира на дистанции 100 м.
«Я доказал миру, что являюсь одним из величайших спортсменов, и не думаю, что этот забег что-то изменит.
В качестве спортсмена я добился всего, мне удалось поднять спорт на небывалую высоту. Сегодня мне трудно грустить, потому что огромное количество людей приветствовали и поддерживали меня, делились своей энергией», – сказал Болт.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завоевал бронзу на 100-метровке на чемпионате мира, пропустив вперед двух американцев.
Чемпионат мира 2017 года станет для Болта последним турниром в карьере. Он пробежит только эстафету 4х100 м.
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