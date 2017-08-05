Андрей Сорока: «О пожизненной дисквалификации прочитал в интернете новость. От АБФФ не было никакого уведомления»

Экс-судья Андрей Сорока, замешанный в «деле Жукова», рассказал, что узнал о пожизненной дисквалификации через интернет.

– От АБФФ не было никакого уведомления. Ни писем, ни звонков – ничего! Хотя когда комитет по этике принимал решение о временном отстранении, сообщали не только по телефону, но и письменно. А сейчас даже никакого письма не получил – прочитал в интернете новость. Звонить и узнавать подробности не стал. Да и не хотелось. Больше задумывался о том, что делать и как жить.

Мог ли запить? Нет. Совершенно не хотелось этого. У меня жена и двое детей, любимая работа – я директор смолевичской СДЮШОР, в которой занимается почти 400 ребят. Я люблю спорт и не мог себе позволить остаться без него вообще. Поэтому не было времени впадать в депрессию или садиться на стакан. Кроме того, сказалось и то, что дисквалифицировали не сразу, а спустя полгода после отстранения. Уже привык, что не сужу. Да и после такого резонанса понимал, чего ожидать и морально готовился к худшему. Таким уж сильным ударом решение федерации не стало. Впрочем, скажу честно, до апреля еще теплилась надежда, что разберутся, поймут и все вернется, – сказал Сорока.

«Всем стало ясно, что телефон оказался нашим врагом». Как живет судья, пожизненно дисквалифицированный АБФФ