Алексей Шевченко: «Слухи из «Авангарда» доносятся самые разные. Дескать, обстановка внутри коллектива не самая лучшая, а неприязнь к Скабелке растет с каждым днем»

Российский журналист Алексей Шевченко поделился слухами из стана омского «Авангарда», которым руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.

«Сегодня в Астане стартует турнир на призы президента республики. Очень плотный календарь, много матчей. И мы получим ответы на некоторые вопросы, которые занимали нас все лето.

Например, что собой представляет «Авангард» при Андрее Скабелке. Слухи доносятся самые разные. Дескать, и сборы были слишком тяжелые, когда одни и те же требования были как для ветеранов, так и для молодежи. И обстановка внутри коллектива не самая лучшая, а неприязнь к главному тренеру растет с каждым днем. Но при этом в команде понимают, что на этот раз требовать будут именно с игроков, а в локальных спорах с главным тренером прав всегда будет последний.

Посмотрим мы и на то, с каким лицом будет «Адмирал» и «Барыс», которые этим летом серьезно изменились. К еще одному участнику меньше вопросов. Пресс-служба «Трактора» показывала матчи команды с первого сбора, так что мы примерно знаем все о челябинском клубе. Но опять же матчи в августе проходят с совершенно другим уровнем напряжения», – написал Шевченко.