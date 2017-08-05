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Роман Граборенко о драке с Петровым: «Он повел себя некрасиво, надо быть мужиком»
06.08.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко рассказал о своих драках с игроками «Трактора» (5:4 ОТ) в матче Кубка президента республики Казахстан.
«Мои драки – это часть игры. В первой драке заступился за ребят. Петров повел себя некрасиво, мы все-таки в хоккей играем, ему надо быть мужиком. Если хочешь драться, то нужно выбирать себе равноценных соперников.
А в драке с Сентюриным мне решили отомстить, он сам на меня пошел. Так получилось, это хоккей. В АХЛ у меня тоже были такие эпизоды, это силовая лига. Без драк там не обходится, всегда нужно жестко играть. Поэтому мне не привыкать.
С Назаровым работается отлично, буду использовать свои габариты и жесткость. Хочу больше сконцентрироваться на игре команды, на своих индивидуальных действиях», – сказал Граборенко.
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Защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко рассказал о своих драках с игроками «Трактора» (5:4 ОТ) в матче Кубка президента республики Казахстан.
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