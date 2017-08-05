Алексей Петров: «Граборенко – типичный игрок команды Назарова»

Защитник «Трактора» Алексей Петров поделился мнением о драке с защитником « ефтехимика» Романом Граборенко в матче Кубка президента республики Казахстан (4:5 ОТ).

«Ничего такого жесткого в матче с «Нефтехимиком» не было. Граборенко – типичный игрок команды Андрея Назарова. Не более того. Ничего особенного от матча с «Нефтехимиком» не ждали, у нас свои задачи, которые мы решаем. Такие команды и в сезоне нам могут попадаться, так что надо держать удар», – сказал Петров.

Эпизод произошел во втором периоде, оба игрока получили по четыре штрафных минуты.

«Нефтехимик» – «Трактор». Граборенко подрался с Петровым и Сентюриным