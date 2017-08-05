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Алексей Петров: «Граборенко – типичный игрок команды Назарова»
06.08.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Трактора» Алексей Петров поделился мнением о драке с защитником « ефтехимика» Романом Граборенко в матче Кубка президента республики Казахстан (4:5 ОТ).
«Ничего такого жесткого в матче с «Нефтехимиком» не было. Граборенко – типичный игрок команды Андрея Назарова. Не более того. Ничего особенного от матча с «Нефтехимиком» не ждали, у нас свои задачи, которые мы решаем. Такие команды и в сезоне нам могут попадаться, так что надо держать удар», – сказал Петров.
Эпизод произошел во втором периоде, оба игрока получили по четыре штрафных минуты.
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Защитник «Трактора» Алексей Петров поделился мнением о драке с защитником « ефтехимика» Романом Граборенко в матче Кубка президента республики Казахстан (4:5 ОТ).
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