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УПЛ. «Черноморец» сыграл вничью с «Александрией», соперник БАТЭ в меньшинстве отыгрался с 0:2

06.08.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Соперник БАТЭ в плей-офф Лиги Европы «Александрия» в рамках 4 тура чемпионата Украины сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2).

Отметим, что по ходу игры «Александрия» уступала 0:2 и играла в меньшинстве с 45-й минуты.

На 71-й минуте составы подравнялись после удаления в составе «Черноморца».

17 августа БАТЭ проведет в Борисове первый матч плей-офф Лиги Европы против «Александрии».

Чемпионат Украины

4-й тур

Черноморец Одесса – Александрия 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
6 августа, 17.00, «Черноморец»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 26 Третьяков, 2:0 – 49 Хобленко, 2:1 – 80, пенальти Грицук, 2:2 – 87 Ситало.
Черноморец ОдессаБезрук, Зубейко, Балан, Новотрясов, Рахманов, Третьяков, Ковалец, Политыло, Машнин (Хобленко, 46), Мусолитин (Каверин, 55), Антонов (Бобко, 76).
АлександрияЛеванидов, Бацула (Грицук, 74), Пашаев, Бондаренко, Басов, Черний, Каленчук, Банада, Козак (Цуриков, 45), Пономарь, Кулиш (Ситало, 46).
Предупреждения:
Козак (18), Пашаев (25), Басов (30), Черний (33), Цуриков (57), Третьяков (62), Каверин (67), Рахманов (74), Бондаренко (75), Бобко (90).
Удаления:
Черний (45), Третьяков (70).
 
 
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Соперник БАТЭ в плей-офф Лиги Европы «Александрия» в рамках 4 тура чемпионата Украины сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2).

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