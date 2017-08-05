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УПЛ. «Черноморец» сыграл вничью с «Александрией», соперник БАТЭ в меньшинстве отыгрался с 0:2
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Соперник БАТЭ в плей-офф Лиги Европы «Александрия» в рамках 4 тура чемпионата Украины сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2).
Отметим, что по ходу игры «Александрия» уступала 0:2 и играла в меньшинстве с 45-й минуты.
На 71-й минуте составы подравнялись после удаления в составе «Черноморца».
17 августа БАТЭ проведет в Борисове первый матч плей-офф Лиги Европы против «Александрии».
Чемпионат Украины
4-й тур
- Дата проведения
-
6 августа, 17.00, «Черноморец»
- Голы:
-
1:0 –
26 Третьяков,
2:0 –
49 Хобленко,
2:1 –
80, пенальти Грицук,
2:2 –
87 Ситало.
Черноморец Одесса –
Безрук, Зубейко, Балан, Новотрясов, Рахманов, Третьяков, Ковалец, Политыло, Машнин (Хобленко, 46), Мусолитин (Каверин, 55), Антонов (Бобко, 76).
Александрия –
Леванидов, Бацула (Грицук, 74), Пашаев, Бондаренко, Басов, Черний, Каленчук, Банада, Козак (Цуриков, 45), Пономарь, Кулиш (Ситало, 46).
- Предупреждения:
-
Козак
(18), Пашаев
(25), Басов
(30), Черний
(33), Цуриков
(57), Третьяков
(62), Каверин
(67), Рахманов
(74), Бондаренко
(75), Бобко
(90).
- Удаления:
-
Черний
(45), Третьяков
(70).
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Соперник БАТЭ в плей-офф Лиги Европы «Александрия» в рамках 4 тура чемпионата Украины сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2).
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