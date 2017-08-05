УПЛ. «Черноморец» сыграл вничью с «Александрией», соперник БАТЭ в меньшинстве отыгрался с 0:2

Соперник БАТЭ в плей-офф Лиги Европы «Александрия» в рамках 4 тура чемпионата Украины сыграла вничью с «Черноморцем» (2:2).

Отметим, что по ходу игры «Александрия» уступала 0:2 и играла в меньшинстве с 45-й минуты.

На 71-й минуте составы подравнялись после удаления в составе «Черноморца».

17 августа БАТЭ проведет в Борисове первый матч плей-офф Лиги Европы против «Александрии».

Чемпионат Украины

4-й тур