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Георгий Кондратьев: «Молодцы. Победить такую команду дорогого стоит»
06.08.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Играли с лучшей командой Беларуси. Очень старались. Я всегда говорил, что удача любит сильных духом – сегодня ребята были сильны духом. В отдельных моментах нам все равно повезло. Сумели забить гол, отстоять ворота. Что я могу сказать? Молодцы. Победить такую команду дорогого стоит.
– Почему вы руководили командой не с бровки?
– Мне так удобнее. С трибуны лучше видно. Правилами не запрещено.
– Замена Евдокимова была запланирована?
– Он не совсем здоров. У него побаливает нога. Олег уже пропустил предсезонку и много наигрался. Надо было дать ему отдохнуть. Сейчас мы можем немного проводить ротацию. В первом круге мы ставили в состав тех, кого могли, но сейчас у нас есть выбор. Поэтому решили дать отдохнуть Олегу.
– В конце матча вынесли Бессмертного? Как он?
– Нормально. Ничего страшного, – сказал Кондратьев.
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
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