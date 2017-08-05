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Георгий Кондратьев: «Молодцы. Победить такую команду дорогого стоит»

06.08.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Играли с лучшей командой Беларуси. Очень старались. Я всегда говорил, что удача любит сильных духом – сегодня ребята были сильны духом. В отдельных моментах нам все равно повезло. Сумели забить гол, отстоять ворота. Что я могу сказать? Молодцы. Победить такую команду дорогого стоит.

– Почему вы руководили командой не с бровки?

– Мне так удобнее. С трибуны лучше видно. Правилами не запрещено.

– Замена Евдокимова была запланирована?

– Он не совсем здоров. У него побаливает нога. Олег уже пропустил предсезонку и много наигрался. Надо было дать ему отдохнуть. Сейчас мы можем немного проводить ротацию. В первом круге мы ставили в состав тех, кого могли, но сейчас у нас есть выбор. Поэтому решили дать отдохнуть Олегу.

– В конце матча вынесли Бессмертного? Как он?

– Нормально. Ничего страшного, – сказал Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал победу над БАТЭ (1:0) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

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