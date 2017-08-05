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Александр Ермакович: «Можно много говорить, что кому-то везет, а кому-то не везет. Но счет на табло»
06.08.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Минска» (0:1) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Хочу поздравить «Минск» с победой. Можно много говорить, что кому-то везет, а кому-то не везет. Но обо всем говорит счет на табло.
– Как на команду повлиял вылет из Лиги чемпионов?
– На подготовку к матчу никак не повлиял.
– Как восприняли интервью Анатолия Капского, в котором было много критики?
– У нас пресс-конференция по этому матчу или по интервью Анатолия Анатольевича?
– С чем связаны две замены в перерыве?
– Связаны с тем, что Иванич и Гордейчук могут усилить игру. Эти замены были запланированы.
– С чем связано отсутствие Булята и Драгуна?
– В случае с Булятом решили провести ротацию. У Драгуна небольшое повреждение, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Можно много говорить, что кому-то везет, а кому-то не везет. Но счет на табло»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Минска» (0:1) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
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