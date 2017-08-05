Александр Ермакович: «Можно много говорить, что кому-то везет, а кому-то не везет. Но счет на табло»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Минска» (0:1) в матче 17 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Хочу поздравить «Минск» с победой. Можно много говорить, что кому-то везет, а кому-то не везет. Но обо всем говорит счет на табло.

– Как на команду повлиял вылет из Лиги чемпионов?

– На подготовку к матчу никак не повлиял.

– Как восприняли интервью Анатолия Капского, в котором было много критики?

– У нас пресс-конференция по этому матчу или по интервью Анатолия Анатольевича?

– С чем связаны две замены в перерыве?

– Связаны с тем, что Иванич и Гордейчук могут усилить игру. Эти замены были запланированы.

– С чем связано отсутствие Булята и Драгуна?

– В случае с Булятом решили провести ротацию. У Драгуна небольшое повреждение, – сказал Ермакович.