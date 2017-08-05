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«Минск» – БАТЭ. Веремко был удален за атаку на судью после финального свистка

06.08.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 17 тура чемпионата Беларуси «Минск» победил БАТЭ (1:0).

Отметим, что после финального свистка вратарь борисовчан Сергей Веремко, получил вторую желтую карточку.

Как передает корреспондент Tribuna.com, в протокол внесена запись: «за агрессивное поведение». 

Матч обслуживала судейская бригада Виталия Севостьяника.

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 17 тура чемпионата Беларуси «Минск» победил БАТЭ (1:0).

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