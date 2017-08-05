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Виталий Родионов: «Удаление Веремко – это эмоции, но до этого судья принял какое-то необъяснимое решение»
06.08.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Минска» (0:1), а также поделился мнением об удалении вратаря Сергея Веремко после финального свистка.
– Эпизод с желтой карточкой Веремко в конце матча? Понятно, что это эмоции, но до этого судья принял какое-то необъяснимое решение. Наверное, это решение вызвало такие эмоции. Не знаю... Как мы не пытались выпросить у арбитра объяснения, но ничего вразумительного не услышали.
– Не в первый раз при работе Виталия Севостьяника на матче с участием БАТЭ возникают вопросы к судейству. Это какая-то закономерность?
– Не слежу за такими закономерностями.
– Вы поняли, что вообще произошло в том эпизоде? На вас фолили?
– Судья сказал, что был толчок с моей стороны. Не знаю, может, Виталик в этот момент как-то отвлекся... К сожалению, бывают такие ошибки – сказал Родионов корреспонденту Tribuna.com.
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Виталий Родионов: «Удаление Веремко – это эмоции, но до этого судья принял какое-то необъяснимое решение»
Форвард БАТЭ Виталий Родионов прокомментировал поражение от «Минска» (0:1), а также поделился мнением об удалении вратаря Сергея Веремко после финального свистка.
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