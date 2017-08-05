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Николай Ходасевич: «В моменте с голом Максим Володько испугался мяча и отвернулся»

06.08.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич в программе «Спорт центр», гостем которой был футболист Игорь Шумилов, разобрал эпизод с голом Дмитрия Зиновича в матче «Минск» – БАТЭ (1:0).

Ходасевич: «Максим Володько не находился в стенке. Почему он там не находился?

Шумилов: Возможно, они ждали какого-то розыгрыша, и он стоял под удар.

Ходасевич: И затем просто отвернулся испугавшись мяча. И от него мяч залетает в сетку. Такой же случай был с Михаилом Гордейчуком (тоже игроком БАТЭ) в матче сборной Беларуси против Люксембурга. Там тоже Гордейчук отвернулся и в итоге наша команда сыграла вничью 1:1. Отчасти та ничья стоила поста главного тренера Александру Хацкевичу. Вот кстати, да?» – сказал Ходасевич в эфире «Беларусь 5».

Гол Зиновича (отметка на видео 04.35)

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Николай Ходасевич в программе «Спорт центр», гостем которой был футболист Игорь Шумилов, разобрал эпизод с голом Дмитрия Зиновича в матче «Минск» – БАТЭ...

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