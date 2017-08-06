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Болельщики освистали Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне

06.08.2017 23:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болельщики освистали американца Джастина Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, что накануне Гэтлин выиграл золото на дистанции 100 м, ямайский спринтер Усэйн Болт стал только третьим.

При вручении награды Болту большинство людей на стадионе поднялись со своих мест и зааплодировали. 

Гэтлин два раза за свою карьеру отбывал наказание за применение допинга.

 
 
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Болельщики освистали американца Джастина Гэтлина во время медальной церемонии на чемпионате мира в Лондоне.

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