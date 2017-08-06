Олег Кубарев об игре со «Слуцком»: «Нас наказали за разгильдяйство»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев дал оценку домашней ничьей со «Слуцком» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Тарас Щирый.

– Футбол – это такая игра, в которой действуют определенные законы. И сегодня законы футбола сработали. Мы могли увеличить преимущество. И забили, и пропустили. Правила «не забиваешь ты, забивают тебе» никто не отменял. Но мы сегодня идем от общего к частному. Строим в команде структуру игры, и кое-что у нас уже получается. Но все равно есть моменты, которые мы пока еще не смогли отработать. Все завязано на мобильности. Чтобы играть первым номером, команда должна успевать и в обороне, и в атаке. Этого нам не хватало. Половину игры у нас что-то получалось, а потом пошли ошибки, которые позволили сопернику быть чаще у наших ворот и создавать моменты. Нас наказали за разгильдяйство. Я не вижу больших проблем. У команды есть игра, есть моменты. Но очень важно, чтобы был баланс. Сегодня нам пока баланса не хватает.

– Вы сказали, что пропустили из-за разгильдяйства. Ожидали, что подобное могло произойти?

– Есть правило 5 минут. Когда команды забивают гол, их частенько наказывают. Наши футболист знают об этом, я им напомнил. Когда футболисты празднуют, радуются, не все могут быстро вернуться в игру. Но мы не забили гол. В таких ситуациях обязательно команда, которая за что-то борется, претендует, должна выжимать что-то из 5 ситуаций. У Скавыша один выход, второй, он отдает передачу, улучшай и забивай... Это футболисты обязаны делать. Если нет, то команда закрывается и играет четко позиционно в обороне, контратакует. Контратаки у нас были. Если бы забили, игра могла бы закончится. Мяч можно было бы смело брать под контроль. Повторюсь, мы знали, мы напомнили, но одного объяснения пока мало.

– В «Торпедо» из «Шахтера» в аренду перешел Илья Алексиевич. Легко ли его отпустили солигорчане?

– Нелегко, но, слава Богу, что все закончилось так. Я думаю, здесь он будет иметь больше игровой практики, чем в Солигорске, – сказал Кубарев.

Напомним, на 79-й минуте игры «Торпедо» вышло вперед, но на 86-й минуте игры игрок гостей Яцкевич сравнял счет и поставил точку в матче.