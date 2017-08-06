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Чемпионат мира. Холодович пробилась в финал в метании копья
06.08.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит вечерняя квалификационная сессия.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Вечерняя сессия
Женщины
100 м
Лучшей в полуфинале стала ямайская бегунья Элейн Томпсон (10,84), представительница Кот-д’Ивуара Мари-Джози Та Лу – 2-я (10,87), голландка Дафне Схипперс – 5-я (10,98).
Копье
Белорусская спортсменка Татьяна Холодович пробилась в финал, показав 11-й результат (62,58).
Мужчины
400 м
Бегун с Багамских островов Стивен Гардинер показал лучшее время полуфинала (43,89), южноафриканец Уэйд ван Никерк финишировал третьим (44,22).Олимпийский чемпион американец Лашоун Мерритт стал 20-м (45,52) и завершил выступления.
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Сегодня на чемпионате мира в Лондоне проходит вечерняя квалификационная сессия.
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