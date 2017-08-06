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Макарова в Вашингтоне выиграла первый одиночный титул за 3 года 

06.08.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова (7) сыграет за свой первый титул с 2014-го, а Юлия Гергес (4) – с 2011-го.

Citi Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Екатерина Макарова (Россия)  Юлия Гергес (Германия)
3:67:66:0
Дата проведения
6 августа, 22.10
Онлайн матча

 

 
 
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В финале турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова (7) сыграет за свой первый титул с 2014-го, а Юлия Гергес (4) – с 2011-го.

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