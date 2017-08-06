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Чемпионат мира. Американка Боуи завоевала золото на стометровке, Схипперс – 3-я
07.08.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американская бегунья Тори Боуи выиграла золото чемпионата мира в Лондоне на стометровке, чемпионка Рио-2016 ямайская спортсменка Элейн Томпсон осталась без медали.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Женщины
100 м
1. Тори Боуи (США) – 10,85
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Американская бегунья Тори Боуи выиграла золото чемпионата мира в Лондоне на стометровке, чемпионка Рио-2016 ямайская спортсменка Элейн Томпсон осталась без медали.
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