Белорусские грации завоевали 10 медалей на домашнем этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Выступает сборная Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации завоевали 10 медалей (2 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых) на домашнем этапе Кубка мира BSB Bank "челендж" по художественной гимнастике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольший результат показала наша спортсменка, лидер национальной команды Екатерина Галкина, в композиции с мячом она оказалась лучшей. А, выступая с обручем, белорусская грация завоевала бронзовую награду. Также третье место ей досталось в упражнении с лентой. На вторую ступень пьедестала в упражнениях с мячом и лентой поднималась белорусская спортсменка Алина Горносько. Также она завоевала бронзовую награду, выступая с булавами, и серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

В групповых упражнениях у белорусских спортсменок 3 медали: две серебряных и одна золотая награды.

Для ведущих представителей художественной гимнастики этап Кубка мира BSB Bank в Минске стал подготовкой к чемпионату мира в итальянском Пезаро. Участие в соревнованиях приняли грации из 24 стран, Беларусь представляли 8 спортсменок.-0-