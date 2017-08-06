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Агент Милевского: «Попрошу «экспертов» закрыть рты. Артем – легендарный украинский футболист»

07.08.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда брестского «Динамо» Артема Милевского, прокомментировал первые результативные действия игрока за белорусский клуб.

«Хочу передать большой привет лучшим «футбольным экспертам Украины и Беларуси». 285 минут на поле: 2 гола, 2 ассиста, 2 раза подряд лучший игрок матча.

В последнее время появилось очень много «экспертов и знатоков футбола», которые хотят попиариться на имени Милевского. Говорят, что у Артема нет класса и нет мотивации играть футбол, выставляют в социальных сетях ссылки на википедию о последних сухих сезонах Артема.

Я всем хочу передать большой привет и попрошу закрыть свои рты и хоть раз не язвить, а порадоваться и поддержать человека, который вам ничего плохого не сделал. Человека, который является легендарным украинским футболистом и спортивным достоянием Украины и Беларуси», — написал Панков в своем инстаграме.

 
 
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Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда брестского «Динамо» Артема Милевского, прокомментировал первые результативные действия...

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