«ПСЖ» требует у «Арсенала» 30 млн евро за Лукаса Моуру

«Арсенал» намерен приобрести вингера «ПСЖ» Лукаса Моуру, на которого также претендуют итальянские клубы.

Парижане уже отклонили стартовое предложение лондонского клуба по 24-летнему бразильцу и готовы продать его не менее чем за 30 миллионов евро.

Четыре года назад «ПСЖ» купил Моуру у «Сан-Паулу» за 40 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов был включить Моуру в сделку по хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, но лондонцы отказываются продавать чилийца.