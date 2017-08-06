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«ПСЖ» требует у «Арсенала» 30 млн евро за Лукаса Моуру
07.08.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» намерен приобрести вингера «ПСЖ» Лукаса Моуру, на которого также претендуют итальянские клубы.
Парижане уже отклонили стартовое предложение лондонского клуба по 24-летнему бразильцу и готовы продать его не менее чем за 30 миллионов евро.
Четыре года назад «ПСЖ» купил Моуру у «Сан-Паулу» за 40 млн.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов был включить Моуру в сделку по хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, но лондонцы отказываются продавать чилийца.
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«Арсенал» намерен приобрести вингера «ПСЖ» Лукаса Моуру, на которого также претендуют итальянские клубы.
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