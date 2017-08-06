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"Зенит" разгромил "Спартак": в чем секрет команды Роберто Манчини

07.08.2017 08:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Роберта Манчини рассказал, что его подопечные одержали уверенную победу на московским "Спартаком" в чемпионате России за счет качественной игры, сообщает Sputnik.

В воскресенье, 6 августа, на стадионе "Санкт-Петербург" "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1 в рамках четвертого тура чемпионата России. В составе "сине-бело-голубых" точными ударами отметились Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45+1), Доменико Кришито (57) и Далер Кузяев (63), также автогол записан на счет голкипера "Спартака" Артема Реброва (77). У "красно-белых" пенальти реализовал Куинси Промес (71).

"Зенит" разгромил "Спартак": в чем секрет команды Роберто Манчини
© Sputnik Алексей Даничев
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"Никакого секрета нет, был сложный матч против хорошей команды, мы победили за счет хорошей, качественной игры. Не все игроки дошли до своих оптимальных физических кондиций", — сказал Манчини на пресс-конференции.

Наставник питерцев также прокомментировал эпизод после финального свистка, когда произошла потасовка между футболистами обеих команд. В частности, конфликт возник между Денисом Терентьевым и Луисом Адриано. "Денис Терентьев не при чем. Он просто ответил на нападки со стороны Адриано в сторону Смольникова, поэтому ничего такого я в действиях Терентьева не вижу", — пояснил Манчини.

"Зенит" разгромил "Спартак": в чем секрет команды Роберто Манчини
© Sputnik Михаил Киреев
Перед матчем прошла церемония прощания с лучшим бомбардиром в истории "Зенита" Александром Кержаковым

К слову, минувший поединок запомнится болельщикам не только количеством забитых голов (за последние шесть сезонов питерцы в третий раз забивают пять мячей в ворота "Спартака" в домашнем матче: 5:0 — в сезоне-2012/13 и 5:2 — в сезоне-2015/16), но и атмосферой на трибунах. По официальным данным, матч пришли посмотреть 53 359 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних игр "Зенита" в российский период.

"Зенит" разгромил "Спартак": в чем секрет команды Роберто Манчини
© Sputnik Алексей Даничев
Матч против "Спартака" стал самой посещаемой домашней игрой санкт-петербургского "Зенита" после 1992 года

Однако имели место быть и неприятные инциденты вне футбольного поля. После встречи бывший футболист "Зенита" Александр Панов подвергся нападению со стороны болельщиков петербургской команды. Панов, который после завершения карьеры начал открыто проявлять симпатии к "Спартаку", пришел на встречу в красно-белой одежде. Фанаты "Зенита" начали оскорблять бывшего спортсмена за внешний вид, затем один из них бросил в него небольшой предмет, а другой толкнул в спину. "Тебе не стыдно, Саша? Продай квартиру и уезжай из города!" — кричали фанаты "сине-бело-голубых" в лицо Панову, который покинул место происшествия в сопровождении полицейских. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

"Зенит", который набрал 12 очков из 12 возможных и возглавляет турнирную таблицу, 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", а действующий чемпион России "Спартак" (5 очков) в этот же день примет тульский "Арсенал". 

 
Теги: Минск
 
 
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За матчем непримиримых соперников с трибун наблюдали более 53 тысяч фанатов, а после игры досталось экс-футболисту "Зенита" Александру Панову.

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