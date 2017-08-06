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Этап КМ по художественной гимнастике: белоруски взяли 10 медалей

07.08.2017 09:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белоруски завоевали десять медалей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске (2017 FIG World Challenge Cup BSB Bank), сообщает Sputnik.

Этап КМ по художественной гимнастике: белоруски взяли 10 медалей
© Sputnik / Виктор Толочко
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В минувшее воскресенье, 6 августа, в Falcon Club состоялся заключительный день соревнований — были разыграны награды в отдельных видах. Хозяйки первенства заработали семь наград (два золота, три серебра и две бронзы). Так, Екатерина Галкина стала первой в упражнениях с мячом и третьей в упражнениях с обручем. Алина Горносько — обладательница двух серебряных медалей (с мячом и с лентой) и одной бронзовой (с булавами).

В групповых упражнениях белорусская команда в составе Анны Гайдукевич, Марии Котяк, Маргариты Овадинской, Анастасии Рыбаковой, Анны Швайбы и Арины Цицилиной завоевала золото в композиции с тремя мячами и двумя скакалками. В упражнении с пятью обручами белорусские грации стали серебряными медалистками.

В субботу, 5 августа, белорусские гимнастки завоевали три медали (два серебра, одна бронза) в олимийском виде программы — многоборье. 

"Десять медалей (две золотые, пять серебряных, три бронзовые) — отличный итог выступления на домашнем турнире", — прокомментировали результат в Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ).

В БАГ также отметили, что руководство Международной федерации гимнастики (ФИЖ) высоко оценило организацию соревнований.

Минский этап КМ стал подготовкой для ведущих граций к Чемпионату мира в Пезаро (Италия), который пройдет с 29 августа по 3 сентября. За награды в белорусской столице боролись более 120 "художниц" из 23 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство ФИЖ высоко оценило организацию турнира и поблагодарило участников и зрителей за настоящий праздник.

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