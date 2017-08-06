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Президент «ПСЖ» о трансфере Неймара: «Когда Ла Лига отказала, мне позвонили из «Барселоны»: «Давайте решим этот вопрос вместе»

07.08.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил информацию о том, что переход форварда «Барселоны» Неймара в парижский клуб состоялся при содействии каталонской стороны.

«Когда Ла Лига отказала, мне позвонили из «Барселоны»: «Давайте решим этот вопрос вместе». Я сказал, что мы готовы. Хочу поблагодарить руководство «Барселоны», ее президента, болельщиков и игроков за все, что они сделали. «Барселона» — один из лучших клубов мира.

Трансфер Неймара я начал планировать еще три года назад. Около года ушло на то, чтобы обдумать, как вести переговоры с ним и с «Барселоной». Три недели назад этот процесс был запущен.

Переговоры были непростыми, нам нельзя было терять время. Я благодарен своей команде за проделанную работу. Многие не хотели за нее браться, но у нас была цель – подписать Неймара, и теперь он здесь», — сказал Аль-Хелайфи.

 
 
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил информацию о том, что переход форварда «Барселоны» Неймара в парижский клуб состоялся при содействии каталонской...

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