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Globoesporte: «Барселона» не намерена платить «Сантосу» процент от трансфера Неймара в «ПСЖ»
07.08.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» не собирается выплачивать «Сантосу» процент от трансфера форварда Неймара в «ПСЖ».
Бывший клуб 25-летнего бразильца рассчитывает получить от его 222-миллионного перехода в парижский клуб 5% (8,9 млн евро) — за подготовку игрока, что прописано в регламенте ФИФА.
Однако «Барселона» считает, что как такового трансфера в «ПСЖ» не было, поскольку Неймар выкупил у каталонцев свой контракт и заключил соглашение с парижским клубом будучи свободным агентом, сообщает Globoesporte.
Кроме того, «Сантос» планирует получить от «Барселоны» 4,5 млн евро (всего, таким образом, 13,4 млн) за невыполнение пункта о проведении двух товарищеских матчей между клубами после переезда Неймара из Бразилии в Испанию.
Товарищеский матч между клубами был проведен лишь один – в 2013 году в рамках Кубка Гампера.
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«Барселона» не собирается выплачивать «Сантосу» процент от трансфера форварда Неймара в «ПСЖ».
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