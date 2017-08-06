Стрельцов вернулся в «Днепр» и стал заместителем директора по детско-юношескому футболу

Белорусский специалист Валерий Стрельцов вернулся в могилевский «Днепр» и стал заместителем директора по детско-юношескому футболу.

Напомним, долгое время Стрельцов являлся главным тренером и директором клуба. В последний раз в могилевском клубе специалист оказался в 2014-м году. Официальное возвращение функционера случилось в феврале 2015-го. Тогда команда не сумела вернуться в высшую лигу, пропустив туда «Крумкачоў».

После сезона губернатор Могилевской области Владимир Доманевский вместе с председателем областной федерации футбола Анатолием Глазом начали кампанию по отстранению Стрельцова от управления клубом. Предлагалось преобразовать ЗАО в ОАО, чтобы уменьшить сферу влияния функционера. За такое развитие событий был и нынешний главный тренер команды Александр Седнев. Работать в паре со Стрельцовым специалист отказывался.

Чтобы создать ОАО, нужно было заручиться согласием всех держателей акций, 29 процентов из которых принадлежали компании Стрельцова. В декабре специалист сам подал в отставку. Новым генеральным директором клуба был назначен главный тренер женской «Надежды-Днепр» Евгений Ласточкин. Но вскоре его сменил Дмитрий Калачев. Сообщалось, что это – прямое решение Стрельцова. Позже функционер передал свои акции «Днепра» в пользу города.

«Торговали сахаром, вином и древесиной». Почти 50 лет Стрельцова в «Днепре»