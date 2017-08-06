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Все главные футбольные новости недели – в обсуждении Ходасевича и Хомутовского в эфире «Времени футбола»

07.08.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ночь с понедельника на вторник в эфир выйдет очередной выпуск программы «Время футбола». Начало в 00.15 на телеканале «Беларусь 5»..

«Давайте сразу закроем тему о позднем выходе программы в эфир. Идет чемпионат мира по легкой атлетике, вечерняя сессия заканчивается лишь к полуночи, а до нее (т.е. до 22.00) не можем выйти в эфир, имея контрактные обязательства по рекламе. Поэтому сегодня так, друзья.

Поговорим об еврокубках – и про БАТЭ, и про «Динамо» Минск.

Вновь большое внимание уделим матчам прошедшего тура высшей лиги.

Немного отвлечемся и расскажем: как работала школа «Милана» в Минске, как семья Метлицких тащит «Чисть» в первую лигу», – написал автор программы Николай Ходасевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с понедельника на вторник в эфир выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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