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Все главные футбольные новости недели – в обсуждении Ходасевича и Хомутовского в эфире «Времени футбола»
07.08.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ночь с понедельника на вторник в эфир выйдет очередной выпуск программы «Время футбола». Начало в 00.15 на телеканале «Беларусь 5»..
«Давайте сразу закроем тему о позднем выходе программы в эфир. Идет чемпионат мира по легкой атлетике, вечерняя сессия заканчивается лишь к полуночи, а до нее (т.е. до 22.00) не можем выйти в эфир, имея контрактные обязательства по рекламе. Поэтому сегодня так, друзья.
Поговорим об еврокубках – и про БАТЭ, и про «Динамо» Минск.
Вновь большое внимание уделим матчам прошедшего тура высшей лиги.
Немного отвлечемся и расскажем: как работала школа «Милана» в Минске, как семья Метлицких тащит «Чисть» в первую лигу», – написал автор программы Николай Ходасевич.
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Все главные футбольные новости недели – в обсуждении Ходасевича и Хомутовского в эфире «Времени футбола»
В ночь с понедельника на вторник в эфир выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».
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