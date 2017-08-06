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Рейтинг WTA. Киз и Вандевей вернулись в Топ-20, Саснович – 94-я, Соболенко – 111-я, Говорцова – 175-я, Азаренко – 203-я
07.08.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам игровой недели чемпионка и финалистка Стэнфорда Мэдисон Киз и Коко Вандевей вернулись в Топ-20, финалистка Вашингтона Юлия Гергес – в Топ-35, а чемпионка Екатерина Макарова приблизилась к Топ-40.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 7 августа 2017
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Рейтинг WTA. Киз и Вандевей вернулись в Топ-20, Саснович – 94-я, Соболенко – 111-я, Говорцова – 175-я, Азаренко – 203-я
По итогам игровой недели чемпионка и финалистка Стэнфорда Мэдисон Киз и Коко Вандевей вернулись в Топ-20, финалистка Вашингтона Юлия Гергес – в Топ-35, а чемпионка...
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