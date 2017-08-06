ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг WTA. Киз и Вандевей вернулись в Топ-20, Саснович – 94-я, Соболенко – 111-я, Говорцова – 175-я, Азаренко – 203-я

07.08.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По итогам игровой недели чемпионка и финалистка Стэнфорда Мэдисон Киз и Коко Вандевей вернулись в Топ-20, финалистка Вашингтона Юлия Гергес – в Топ-35, а чемпионка Екатерина Макарова приблизилась к Топ-40.

 

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 7 августа 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Каролина Плишкова (Чехия) 6751
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5830
3 (3) Анжелик Кербер (Германия) 5626
4 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 5175
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4860
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4665
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4410
9 (9) Винус Уильямс (США) 4052
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3940
17 (21) Мэдисон Киз (США) 2238
18 (17) Елена Веснина (Россия) 2121
19 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070
20 (24) Коко Вандевей (США) 2053
35 (40) Юлия Гергес (Германия) 1440
38 (36) Дарья Касаткина (Россия) 1331
42 (58) Екатерина Макарова (Россия) 1275
60 (65) Наталья Вихлянцева (Россия) 986
94 (95) Александра Саснович (Беларусь) 648
111 (121) Арина Соболенко (Беларусь) 529
149 (171) Мария Шарапова (Россия) 365
175 (149) Ольга Говорцова (Беларусь) 309
203 (204) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам игровой недели чемпионка и финалистка Стэнфорда Мэдисон Киз и Коко Вандевей вернулись в Топ-20, финалистка Вашингтона Юлия Гергес – в Топ-35, а чемпионка...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Все главные футбольные новости недели – в обсуждении Ходасевича и Хомутовского в эфире «Времени футбола»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика