Сергей Гоцманов: «В Беларуси стало меньше улыбок. Жизнь тяжелеет. Хотя по телевизору смотрю: все прекрасно в стране, оказывается»

Легендарный белорусский футболист Сергей Гоцманов, приехав в страну из США, где сейчас поживает, поделился впечатлениями.

– В последнее время наша национальная сборная, мягко скажем «не блещет»…

– Занимаем свое место. Легионеров (как вы сами заметили) больше не стало, а уровень белорусского чемпионата не думаю, что выше болгарского или шведского. Тем более голландского или французского.

– Но ведь были же успехи у двух молодежных сборных, возглавляемых вашими бывшими партнерами по «золотому» «Динамо», Курнениным и Кондратьевым. Почему на уровне национальной команды не получилось, как считаете?

– Из двух возрастов сильную национальную сборную не слепишь. Поколение было удачное, наставники поработали здорово. Сейчас ситуация иная. Мы не одни в подобном положении: та же Голландия сейчас буксует — еще недавно были в лидерах мирового футбола, а на чемпионат Европы не попали. Сейчас и на мировое первенство в России могут не поехать.

– Каковым было ваше возвращение из заграницы в «Динамо», команду, ставшую для вас родной?

– Непростым. Ожидания с реальностью не совпали от слова совсем. Ладно бы состав изменился — это закономерный процесс, но отношение людей к делу, к партнерам поражало. Была потеряна связь между ветеранами и молодежью. Не было никакого уважения и даже субординации.

– Вы наверняка всякий приезд в Минск обсуждаете с друзьями ситуацию в «Динамо». Чего не хватает минскому клубу, чтобы вернуть чемпионское звание?

– Деньги вроде водились, составы подбирались вполне себе конкурентоспособные, но все не идет. Думается, дело во внутриклубных взаимоотношениях. Именно это мешает уже сколько лет, 13?

– Следите ли вы за тем, что происходит в Беларуси?

– Откровенно говоря, не особо. Знаю что деньги поменялись, что в стране неважно с экономикой.

– Наверняка вам проще увидеть перемены в стране, чем тем, кто живет здесь постоянно. Что вас удивляет, когда приезжаете в Беларусь?

– Меньше стало улыбок. Жизнь тяжелеет. Хотя по телевизору смотрю: все прекрасно в стране, оказывается. Все цветет и развивается.

– У нас тут есть шутка: «хочу жить в той Беларуси, что в телевизоре»…

— Это наверно не только нас касается, но и той же России. Там тоже в телевизоре все красиво, все прекрасно, а на самом деле экономика стагнирует, жизнь все усложняется, меняется. Выживает сильнейший, – сказал Гоцманов.