Филипп Рудик: «Любое слово, которое есть в списке матных, слышал от Капского в отношении себя»

Полузащитник «Немана» Филипп Рудик вспомнил о своей игре в составе БАТЭ.

– Гончаренко – эмоциональный. И я никогда не забуду разнос, который он устроил на сборе в Испании. Шла последняя игра. До нее мы вообще ни у кого не выиграли. В матче мы вроде и «возили» соперника, но проигрывали 0:1. Гончаренко забежал в раздевалку и сразу начал бросаться тем, что было под рукой. Летело все – и бананы, и ледница. Было даже страшно. Он же невысокого роста. Воспринимать его злюкой не хочется. Бурчит – ну и пусть бурчит. Ничего страшного. А тут он реально разошелся, и мы его испугались. В итоге победили в том матче со счетом 3:1. Он просто решил нас немного встряхнуть. Это подействовало.

- Капский в гневе страшнее?

– Да. Он если начнет орать, то не остановить. Пройтись по тебе может хорошенько. Это самый жесткий президент клуба, с которым я только сталкивался. Честно говоря, его даже побаивался. У него были футболисты типа меня и Карницкого, на которых он мог сорваться. Придет в раздевалку, наорет. Ой, ты что…

Он много говорил. Рассказывал, что я должен голы в каждой игре забивать, нельзя было перед игрой с ребятами из «Динамо» стоять около поля и смеяться. Но по поводу моих шуток никогда проблем не было. Гончаренко наоборот хотел, чтобы в команде не было напряжения, чтобы смеялись и улыбались все.

- Помнишь самое обидное слово?

– Любое слово, которое есть в списке матных, слышал в отношении себя :). Иногда, если быть объективным, Капский кричал не по делу. Это обижало. Перед кем-то из ребят он потом по телефону извинялся, но мне никогда не звонил. Хотя, считаю, мог бы, – сказал Рудик.

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