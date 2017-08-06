ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ватанабэ: у белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на Олимпиаде в Японии

07.08.2017 10:48 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Ватанабэ: у белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на Олимпиаде в Японии
Моринари Ватанабэ

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Японии. Такую точку зрения выразил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокий гость отметил, что он не впервые посещает Беларусь, но каждый раз восхищается белорусским народом, а также прекрасной природой. "Я ощущаю себя так, что Беларусь - это моя вторая родина", - сказал Моринари Ватанабэ.

Руководитель Международной федерации гимнастики считает необходимым прилагать больше усилий для развития спорта в Беларуси. Он обратил внимание на тот факт, что наша страна завоевала золотую медаль по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. "Это одна из дисциплин, которая объединяет наши федерации", - заметил Моринари Ватанабэ.

По его мнению, Беларусь может завоевать медали в художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной гимнастике на следующих Олимпийских играх. "Поскольку следующие Олимпийские игры будут проходить в Японии, на моей родине, пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь быть полезным в этой связи", - добавил Моринари Ватанабэ.

На встрече также присутствовали вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким и председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на следующих Олимпийских играх,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рейтинг WTA. Киз и Вандевей вернулись в Топ-20, Саснович – 94-я, Соболенко – 111-я, Говорцова – 175-я, Азаренко – 203-я
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика