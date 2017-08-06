Ватанабэ: у белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на Олимпиаде в Японии

Моринари Ватанабэ

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Японии. Такую точку зрения выразил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокий гость отметил, что он не впервые посещает Беларусь, но каждый раз восхищается белорусским народом, а также прекрасной природой. "Я ощущаю себя так, что Беларусь - это моя вторая родина", - сказал Моринари Ватанабэ.

Руководитель Международной федерации гимнастики считает необходимым прилагать больше усилий для развития спорта в Беларуси. Он обратил внимание на тот факт, что наша страна завоевала золотую медаль по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. "Это одна из дисциплин, которая объединяет наши федерации", - заметил Моринари Ватанабэ.

По его мнению, Беларусь может завоевать медали в художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной гимнастике на следующих Олимпийских играх. "Поскольку следующие Олимпийские игры будут проходить в Японии, на моей родине, пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь быть полезным в этой связи", - добавил Моринари Ватанабэ.

На встрече также присутствовали вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким и председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.-0-