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Ватанабэ: у белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на Олимпиаде в Японии
07.08.2017 10:48 — Новости Спорта | БелТА
Моринари Ватанабэ
7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на следующих Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в Японии. Такую точку зрения выразил президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Высокий гость отметил, что он не впервые посещает Беларусь, но каждый раз восхищается белорусским народом, а также прекрасной природой. "Я ощущаю себя так, что Беларусь - это моя вторая родина", - сказал Моринари Ватанабэ.
Руководитель Международной федерации гимнастики считает необходимым прилагать больше усилий для развития спорта в Беларуси. Он обратил внимание на тот факт, что наша страна завоевала золотую медаль по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. "Это одна из дисциплин, которая объединяет наши федерации", - заметил Моринари Ватанабэ.
По его мнению, Беларусь может завоевать медали в художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной гимнастике на следующих Олимпийских играх. "Поскольку следующие Олимпийские игры будут проходить в Японии, на моей родине, пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь быть полезным в этой связи", - добавил Моринари Ватанабэ.
На встрече также присутствовали вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким и председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель.-0-
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Ватанабэ: у белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на Олимпиаде в Японии
7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У белорусских спортсменов есть потенциал для завоевания большего количества медалей на следующих Олимпийских играх,...
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