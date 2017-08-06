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Кубок мира (Берлин). Цуркин завоевал серебро, Шиманович – бронзу

07.08.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок мира, 25-ти метровый бассейн

Берлин, Германия

Баттерфляй, 50 м

1. Чад ле Кло (ЮАР) – 22,32

2. Евгений Цуркин (Беларусь) – 22,49

3. Адам Баррет (Великобритания) – 22,53

Брасс, 100 м

1. Кирилл Погода (Россия) – 56,35

2. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 56,38

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,57

 

 
 
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Кубок мира, 25-ти метровый бассейн Берлин, Германия Баттерфляй, 50 м 1.

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