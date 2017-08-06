|
Кубок мира (Берлин). Цуркин завоевал серебро, Шиманович – бронзу
07.08.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок мира, 25-ти метровый бассейн
Берлин, Германия
Баттерфляй, 50 м
1. Чад ле Кло (ЮАР) – 22,32
2. Евгений Цуркин (Беларусь) – 22,49
3. Адам Баррет (Великобритания) – 22,53
Брасс, 100 м
1. Кирилл Погода (Россия) – 56,35
2. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 56,38
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 56,57
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок мира, 25-ти метровый бассейн Берлин, Германия Баттерфляй, 50 м 1.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии