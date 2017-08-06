Александр Лукашенко: «У нас была прекрасная школа спортивной гимнастики. Но, к сожалению, мы ее утратили»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе оценил уровень развития этого вида спорта в стране.

«Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы ее утратили. В отличие от Японии – страны, которая была и осталась на этой вершине.

Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трех дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске (этап Кубка мира – прим.). Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика – это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма. Может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно.

В этом процессе, на этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете ею воспользоваться в любое время. Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой», – сказал Лукашенко.

Президент также вручил Ватанабе почетный знак НОК Беларуси «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь». А присутствующей на встрече вице-президенту Международной федерации гимнастики, заместителю председателя Белорусской ассоциации гимнастики Нелли Ким вручен орден Национального олимпийского комитета Беларуси.