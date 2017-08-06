ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Александрия». Матч состоится 17 августа и начнется в 20.00

07.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стало известно время начала первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между БАТЭ и «Александрией».

Встреча состоится 17 августа и стартует в 20.00 по белорусскому времени.

Поединок пройдет на «Борисов-Арене».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно время начала первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между БАТЭ и «Александрией».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко выступил против субъективизма в художественной гимнастике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика