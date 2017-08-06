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БАТЭ – «Александрия». Матч состоится 17 августа и начнется в 20.00
07.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно время начала первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между БАТЭ и «Александрией».
Встреча состоится 17 августа и стартует в 20.00 по белорусскому времени.
Поединок пройдет на «Борисов-Арене».
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Стало известно время начала первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между БАТЭ и «Александрией».
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