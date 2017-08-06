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Лукашенко выступил против субъективизма в художественной гимнастике

07.08.2017 12:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за искоренение субъективизма в художественной гимнастике, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко выступил против субъективизма в художественной гимнастике
© Фото: "ВКонтакте" / Belarus Gymnastics-Association
Этап КМ по художественной гимнастике: белоруски взяли 10 медалей

В понедельник белорусский лидер провел встречу с главой Международной федерации гимнастики (ФИЖ) Моринари Ватанабэ.

"Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трех дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске (этап Кубка мира по художественной гимнастике — Sputnik). Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика — это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма", — заявил Лукашенко.

Он выразил надежду, что именно Ватанабэ станет тем руководителем ФИЖ, "который этот субъективизм понизит близко к нулю". "Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно", — продолжил глава государства.

"Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой", — подчеркнул белорусский лидер. 

Лукашенко заверил Ватанабэ, что на этом пути ФИЖ всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси.

Кроме того, президент сказал, что надеется на помощь Ватанабэ в возвращении белорусов в элиту спортивной гимнастики.  "Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы ее утратили. В отличие от Японии — страны, которая была и осталась на этой вершине", — сказал Лукашенко.

Президент вручил Ватанабэ вручил знак НОК Беларуси "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь".

В минувшие выходные Минск принимал этап КМ по художественной гимнастике. Белорусские грации завоевали на домашнем первенстве десять наград.  

 
Теги: Минск
 
 
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ФИЖ всегда может рассчитывать на Беларусь в борьбе против субъективизма в художественной гимнастике, заявил белорусский президент.

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