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«Лацио» может приобрести у «Зенита» Лодыгина
07.08.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заинтересовал «Лацио».
Руководство римского клуба ищет голкипера, который составит достойную конкуренцию Томасу Стракоше.
27-летний россиянин – основной кандидат, сообщает Tuttosport.
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Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заинтересовал «Лацио».
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