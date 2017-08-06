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Белорусский форвард «Витебска» Шкурин не подошел киевскому «Динамо»
07.08.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Витебска» Илья Шкурин не подошел киевскому «Динамо».
17-летний форвард провел несколько дней в тренировочном лагере молодежной команды киевлян, но в итоге вернулся в белорусский клуб.
На этих выходных Шкурин вышел на замену во втором тайме гостевого поединка «Витебска» с могилевским «Днепром» и через две минуты забил победный мяч в матче (2:1).
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Нападающий «Витебска» Илья Шкурин не подошел киевскому «Динамо».
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