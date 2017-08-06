Реконструкцию стадиона «Динамо» планируют завершить в декабре.

Сообщается, что вся реконструкция идет по графику, без приостановок. На объекте работают 667 человек. На участке напротив улицы Ленина сложены горы строительного мусора. Аркаду здесь пока не ремонтируют. На этой же стороне один из кранов работает над крышей, которая будет спасать зрителей от дождя. Она будет весить три тысячи тонн. Конструкцию навеса начали собирать еще в мае. Делают ее с отставанием и обещают, что закончат в августе.

Ниже представлены фотографии реконструкции по состоянию на 7 августа.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3