Руслан Зубков: «Ислочь» рубилась за жизнь, а «Неман» за жизнь в еврокубках»

Футболист «Немана» Руслан Зубков прокомментировал результат матча с «Ислочью» (1:1).

– Мы знали, что «Ислочь» сильная команда, которая будет биться на поле. Им терять уже нечего. Кроме того, они в паузе усилились. Нам было тяжело с ними играть и в первом круге, поэтому мы знали чего от них ожидать. Играли второй тайм по результату, но нам просто чуть-чуть не хватило. Знали, что они побегут отыгрываться.

Нам надо было до 80-й минуты продержаться, а дальше соперник откроется полностью и должны появиться моменты убежать в контратаку. Так и получилось, только мы два своих момента не забили. А потом ещё и получили гол в свои. В какой раз уже сработало старое футбольное правило – не забиваешь ты, забьют тебе.

– Рефери сегодня судил в английском стиле, давал играть?

– По судейству вообще вопросов нет. На поле вышли две бойцовские команды играть в футбол, рубиться. Вот и всё. Они за жизнь, а мы за жизнь в еврокубках.

– Перепалка с главным тренером соперника из-за чего произошла?

– Это эмоции. Мы на тот момент выигрывали 1:0, а они торопились, спешили отыграться. После игры я подошёл и извинился, мы пожали друг другу руки и пожелали удачи в чемпионате. Это всё футбольные эмоции, скажем так.

– У нас впереди три игры с командами, которые находятся рядом, занимают места с третьего по шестое. Если мы хотим на что-то рассчитывать, то терять очки в этих играх нельзя.

–Мы каждую игру играем только на победу, с позиции силы. Нас ждут три непростые игры, все команды очень хорошие. Эти игры станут определяющими для нас. По их итогу будет понятно, на что мы годимся в этом году. У нас есть определённая задача на сезон, но чтобы стать ближе к её решению, нам в этих играх надо взять 9 очков. Чтобы кого-то догнать, от кого-то оторваться, – сказал Зубков.