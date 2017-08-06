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Валерий Исаев: «Вместе с киевским «Динамо» решили, что пока Шкурину лучше играть в основном составе «Витебска», а из Украины будут следить»

07.08.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент форварда «Витебска» Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о просмотре 17-летнего футболиста в киевском «Динамо».

«Прочитал новость о том, что Шкурин не подошел киевскому «Динамо». Это неправильная подача информации. Все было по-другому.

По согласованию с «Витебском» Илья поехал потренироваться с  киевлянами. Планировался недельный тренировочный цикл и спарринг. Он успел провести две тренировки с молодежной командой «Динамо», где футболисты на три-четыре года старше него. На второй тренировке Шкурин получил микротравму колена. Не стали рисковать и поехали в Витебск на МРТ.

Получается, Илья провел две неполные тренировки. По этим двум тренировкам он произвел очень хорошее впечатление. Не буду говорить конкретно о том, какое поступило предложение. Но скажу, что вместе с киевским «Динамо» решили, что на сегодняшний день Шкурину будет лучше играть в основном составе «Витебска», а из Украины будут за ним следить. Не было такого, чтобы кто-то сказал: не подошел.

Приняли такое решение, и, судя по тому, как Илья проявляет себя в первой команде «Витебска», мы сделали все правильно. В дальнейшем, совместно с «Витебском», будем определять, что делать с нападающим дальше. Это будет по окончании сезона», – сказал Исаев.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Агент форварда «Витебска» Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о просмотре 17-летнего футболиста в киевском «Динамо».

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