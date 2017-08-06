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БАТЭ обогнал брестское «Динамо» по средней посещаемости домашних матчей
07.08.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матч 17-го тура между брестским «Динамо» и «Крумкачамі» пришло 4150 зрителей.
Таким образом, БАТЭ обогнал брестчан по средней посещаемости домашних матчей. Так, «Борисов-Арена» в среднем собирает 5575 людей на игре, в то время как СК «Брестский» – на одного меньше (5574).
Напомним, в 18-м туре состоится поединок БАТЭ – «Динамо» Брест. Начало 11 августа в 19.00 по белорусскому времени.
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На матч 17-го тура между брестским «Динамо» и «Крумкачамі» пришло 4150 зрителей.
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