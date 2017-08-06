Капский покинул должность гендиректора ОАО «БАТЭ»

Анатолий Капский больше не генеральный директор ОАО «БАТЭ» (Борисовского завода автотракторного электрооборудования, управляющей компании холдинга «Автокомпоненты»).

На эту должность назначен Александр Марченко, который работал директором по промышленно-технической политике и развитию. Это назначение согласовал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Напомним, Капский работал гендиректором БАТЭ с июня 2005 года. В последние годы у него были проблемы со здоровьем. Как сообщил «Еврорадио» Анатолий Капский, он написал заявление еще два месяца назад «по состоянию здоровья».

Также Капский является председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Останется ли он на этом посту, комментировать функционер отказался.