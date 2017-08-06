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Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

07.08.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.

Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.

Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь.

 
 
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

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