Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.

Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.

Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть здесь .