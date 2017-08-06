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Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»
07.08.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
Как сообщает Sky Sports, 25-летний хавбек согласен перейти в каталонский клуб, если клубы договорятся о цене трансфера.
Коутиньо не намерен ставить ультиматум английскому клубу и ждет решения со стороны руководства «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Барселону» во вторник за 100 миллионов евро.
Подробную статистику Коутиньо можно посмотреть
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
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