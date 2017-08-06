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Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 1150 рублей
07.08.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). Такое решение принял дисциплинарный комитет
Напомним, Веремко был удален «за агрессивное поведение» после финального свистка матча с «Минском» (0:1).
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Вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).
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