ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 1150 рублей

07.08.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей). Такое решение принял дисциплинарный комитет АБФФ

Напомним, Веремко был удален «за агрессивное поведение» после финального свистка матча с «Минском» (0:1).

Веремко в порыве ярости едва не ударил судью и получил красную карточку после игры

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь БАТЭ Сергей Веремко дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 50 базовых величин (1150 рублей).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Sky Sports: Коутиньо согласился перейти в «Барселону»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика