|
Зампред Белорусской федерации фехтования Барауля стал замминистра спорта
07.08.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение на должность заместителя министра спорта и туризма Александра Бараулю.
Барауля является генеральным директором Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» и заместителем председателя Белорусской федерации фехтования.
Напомним, Барауля был ключевой фигурой при расколе в Белорусской федерации фехтования. Делегаты исполкома, проголосовавшие не за рекомендованного кандидата, подверглись давлению со стороны властей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение на должность заместителя министра спорта и туризма Александра Бараулю.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии