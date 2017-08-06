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Зампред Белорусской федерации фехтования Барауля стал замминистра спорта

07.08.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение на должность заместителя министра спорта и туризма Александра Бараулю.

Барауля является генеральным директором Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» и заместителем председателя Белорусской федерации фехтования.

Напомним, Барауля был ключевой фигурой при расколе в Белорусской федерации фехтования. Делегаты исполкома, проголосовавшие не за рекомендованного кандидата, подверглись давлению со стороны властей.

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение на должность заместителя министра спорта и туризма Александра Бараулю.

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