Максим Сушко: «В последнее время в Беларуси стало больше ледовых площадок, но я думаю, что этого недостаточно»

Белорусский форвард Максим Сушко рассказал о трудностях переезда за океан.

- После успехов на родине Вас задрафтовал клуб из лиги Онтарио, и вы весь прошлый год прожили в Канаде. Вам тогда было всего 17 лет, в этом возрасте это достаточно глобальные перемены в жизни, к которым не все бывают готовы. Расскажите об этом заокеанском периоде, какие были сложности: язык, быт?

– Если честно, было достаточно просто. Я жил в семье, их специально подбирают путем жесткого отсева по многим критериями – считается очень престижным, если в твоем доме живет спортсмен. Я чувствовал себя как дома: приходил с тренировки – все убрано, приготовлено. Единственная сложность была в языковом барьере. Я неплохо учился в школе и думал, что, приехав в Канаду, буду общаться хотя бы на базовом уровне, но сразу понял: моих знаний недостаточно. Рядом со мной не было ни одного русскоговорящего человека, и это подстегивало меня учить язык в очень сжатые сроки. Была разница в тренировках: в Беларуси их много, а игр мало, в Канаде же все наоборот – игры чуть ли не каждые два дня.

- Канада – главная хоккейная держава мира. На Ваш взгляд, что стоило бы перенять Беларуси у этой страны для более эффективной подготовки спортсменов?

– Я могу привести простой пример. Население города Оуэн-Саунд, где я жил –– всего около 20 тысяч человек, при этом там действует три ледовые арены. Аренда льда стоит 5 долларов, что по канадским ценам копейки, и за эти деньги ты можешь целый час кататься один. В последнее время в Беларуси стало больше ледовых площадок, но я думаю, что этого недостаточно, – сказал Сушко.