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Сарока вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Беларуси

07.08.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 17-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыгрывает «Нафтан» (2:0, первый тайм).

Второй гол в составе «бело-голубых» забил Антон Сарока. Он стал для игрока восьмым в чемпионате Беларуси-2017.

Таким образом, Сарока делит с Гордейчуком первое место в списке бомбардиров.

Список бомбардиров ЧБ

 
 
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В матче 17-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыгрывает «Нафтан» (2:0, первый тайм).

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