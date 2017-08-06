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Сарока вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Беларуси
07.08.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 17-го тура высшей лиги минское
Второй гол в составе «бело-голубых» забил
Таким образом, Сарока делит с Гордейчуком первое место в списке бомбардиров.
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В матче 17-го тура высшей лиги минское «Динамо» обыгрывает «Нафтан» (2:0, первый тайм).
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