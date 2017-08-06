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Анатолий Капский: «Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен»
07.08.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал свой уход из одноименного завода.
– Я сам написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Оно стало хуже в последние годы. Заявление рассматривало собрание акционеров. Место генерального директора занял Александр Марченко, мой заместитель. Такое назначение логично. Когда-то Александр стал самым молодым замом на нашем предприятии. Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен, - заключил Капский.
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Анатолий Капский: «Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен»
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал свой уход из одноименного завода.
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