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Анатолий Капский: «Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен»

07.08.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал свой уход из одноименного завода.

– Я сам написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Оно стало хуже в последние годы. Заявление рассматривало собрание акционеров. Место генерального директора занял Александр Марченко, мой заместитель. Такое назначение логично. Когда-то Александр стал самым молодым замом на нашем предприятии. Что касается футбольного клуба БАТЭ, я остаюсь на нынешней должности. Тут все без перемен, - заключил Капский.

 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал свой уход из одноименного завода.

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