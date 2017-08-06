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Главный тренер «Александрии»: «Кого знаю из БАТЭ? С именами туго, мы не следим за чемпионатом Беларуси»
07.08.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом «ПБ» Сергеем Николаевым высказался по поводу будущего соперника в
- Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович из футболистов «Александрии» назвал только Сергея Старенького, когда-то выступавшего в Беларуси. А вы многих знаете в составе нашего чемпиона?
– Если честно, не очень. На слуху фамилия нападающего...
- Родионов?
– Нет, более молодой. На «С » – он забил «Славии». Точно, Сигневич. Кстати, Родионова хорошо помню по прошлым сезонам, выступлениям в Лиге чемпионов. Но вообще с именами туго, мы не следим за чемпионатом Беларуси.
- Удивляет, что БАТЭ в нем не лидирует?
– Ну так турнир же только начался. Нет? А-а, у вас же играют с весны. Тогда да, это сюрприз. За последние годы мы привыкли, что борисовчане – номер один в Беларуси. Думаю, ситуация поправима. Хотя, может, это знак того, что у команды не все в порядке... – сказал Шаран.
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Главный тренер «Александрии»: «Кого знаю из БАТЭ? С именами туго, мы не следим за чемпионатом Беларуси»
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран в беседе с корреспондентом «ПБ» Сергеем Николаевым высказался по поводу будущего соперника в Лиге Европы –...
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